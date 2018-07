Polícia do Rio faz blitze para coibir assaltos em vias Na tentativa de frear os arrastões na zona norte do Rio, a Polícia Civil iniciou blitze hoje nas ruas da região e anunciou a transferência da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil e também da Academia de Polícia Civil do centro do Rio para um quartel desativado do Exército nas proximidades da Avenida Brasil. A iniciativa é uma tentativa de dar mais segurança a motoristas na zona norte, onde cresceu o número de roubos cometidos por criminosos expulsos de favelas agora dominadas por Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) e refugiados nos complexos do Alemão e da Penha, de onde saem para atacar vítimas nas proximidades.