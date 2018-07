Polícia do Rio faz mutirão contra abuso sexual Um pedreiro acusado de abusar sexualmente de três sobrinhas foi preso hoje, na Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro, por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Decav). A prisão fez parte do mutirão da delegacia especializada para concluir inquéritos e efetuar prisões no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado hoje.