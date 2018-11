Polícia do Rio faz operação para apreender caça-níqueis Cerca de 200 policiais civis iniciaram hoje uma operação para apreender máquinas caça-níqueis instaladas em estabelecimentos comerciais no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o diretor do Departamento Geral de Polícia da Capital, delegado Ronaldo Oliveira, as delegacias têm por meta apreender, no mínimo, 10 máquinas caça-níqueis.