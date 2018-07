Polícia do Rio faz operação para prender 65 traficantes A Polícia Civil do Rio realiza nesta quarta-feira (08) uma operação para cumprir 65 mandados de prisão contra traficantes que agem no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, e no vizinho Morro do Dezoito, em Água Santa, ambos na zona norte da cidade. O Macacos possui uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desde novembro de 2011.