Polícia do Rio indicia 270 colaboradores de Roupinol

Do total de indiciados, 42 já tiveram a prisão decretada pela Justiça. São pessoas comuns, que recebiam cerca de R$ 40 para comprar os insumos, de venda controlada. Para sair da loja com os produtos, estes colaboradores do tráfico, segundo a polícia, tinham de deixar registrados em nota fiscal seus nomes e números do CPF.

"Como são produtos controlados, a venda é limitada a 2 litros por compra, ao mês. Para comprar em grande quantidade, ele aliciava moradores que tinham de deixar seu nome e CPF registrados na hora da compra. Um fator que facilitou a descoberta do esquema foi o fato de ter, no Rio, apenas uma empresa que vende estes produtos no varejo", explicou o chefe de polícia, Allan Turnowski.

Segundo o delegado, os produtos químicos eram misturados com pasta base de cocaína comprada na Bolívia e na Colômbia. Após a mistura, o produto era vendido para outros traficantes ou para consumidores. Com a venda do entorpecente puro, segundo a polícia, Roupinol - como era conhecido - faturou R$ 54 milhões nos últimos dois anos.

Roupinol foi enterrado hoje em Macaé, cidade do norte fluminense onde nasceu. Parte do comércio fechou por ordem do tráfico local, que era controlado pelo bandido. No morro em que foi morto, São Carlos, no Rio, a Polícia Militar entrou em confronto com integrantes da quadrilha de Roupinol, após o velório simbólico do bandido, realizado na quadra da favela. Um oficial foi ferido de raspão. Uma pistola 9mm e 1.600 papelotes de cocaína. Ninguém foi preso.