Polícia do Rio investiga atuação de falso militar Durante três meses, um homem com documentos falsos do Exército conseguiu enganar a inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Seseg) do Rio de Janeiro e foi nomeado coordenador regional de um dos principais projetos da pasta. Dizendo-se tenente-coronel do Exército, Carlos da Cruz Sampaio Júnior, de 44 anos, foi preso, em flagrante, na última quinta-feira, 14, por porte ilegal de arma e falsidade ideológica.