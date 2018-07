Polícia do Rio prende 4 traficantes no Morro do Borel A Polícia Civil prendeu hoje quatro traficantes e apreendeu duas pistolas durante uma operação no Morro do Borel, na Tijuca. A favela será a primeira na zona norte do Rio a ser ocupada pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Na terça-feira, policiais militares prenderam Nelson da Silva, o Bill do Borel, apontado como o chefe local do tráfico de drogas.