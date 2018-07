Polícia do Rio prende 47 PMs por tráfico e corrupção A polícia do Rio prendeu hoje 47 policiais militares, entre sargentos, cabos e soldados do 15º Batalhão de Polícia Militar de Duque de Caxias, em operação para cumprir 59 prisões até o fim do dia decretadas pela Corregedoria da PM, por acusações de envolvimento com o tráfico de drogas, corrupção ativa e passiva, concussão e formação de quadrilha. A Justiça também expediu outros sete mandados de prisão contra traficantes da região. Policiais civis da 59ª Delegacia de Polícia de Duque de Caxias participam da operação para prender os policiais acusados.