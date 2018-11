Polícia do Rio prende 9 suspeitos de ligação com milícia Policiais militares e civis prenderam, na noite de ontem, nove pessoas suspeitas de ligação com a milícia que atacou, em março, o Destacamento de Policiamento Ofensivo (DPO) de Sambaetiba, em Itaboraí, no Grande Rio. A operação ocorreu um dia após a prisão do chefe da principal milícia da Zona Oeste do Rio, Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman.