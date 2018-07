Polícia do Rio prende acusado de abuso sexual Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam Alexandre Drumm Massula do Valle, 35 anos, nesta quinta-feira, 23, acusado de abusar sexualmente de uma menor de 8 anos de idade, em 1º de janeiro de 2012. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juízo da 25ª Vara Criminal da Capital. Valle estava foragido desde junho de 2013 e foi capturado na noite de quinta-feira, no bairro da Penha, na zona norte, onde foi localizado e preso.