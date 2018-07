Polícia do Rio prende quadrilha de roubo de cargas Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) do Rio de Janeiro prenderam, na manhã deste sábado, seis integrantes de um quadrilha especializada em roubos de cargas. O grupo foi interceptado pelos agentes quando se preparava para roubar uma unidade da cervejaria Ambev, no bairro de Campo Grande, Zona Oeste da cidade.