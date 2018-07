Polícia do Rio prende traficante do Morro dos Macacos A Polícia Militar do Rio prendeu hoje um homem identificado como um dos responsáveis pela venda de drogas no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte da capital fluminense. William da Silva, de 25 anos, é conhecido como LG ou Leão e, de acordo com os policiais, seria filho de Borrofe, chefe do tráfico na favela.