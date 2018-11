Polícia do Rio prepara ocupação do Morro do Borel

"Nosso foco agora é a Tijuca, começando pelo Borel. Estamos indo para lá e vamos avançar pelo bairro onde as comunidades carentes foram dominadas pelo poder paralelo", declarou o governador. Uma das favelas mais violentas da cidade, o Borel foi sido alvo de várias operações policiais. O chefe do tráfico local, Nelson da Silva, de 44 anos, conhecido como Bill do Borel, foi preso no dia 17 de março.

Considerada a favela mais antiga do País, a Providência ganhou hoje uma UPP após 36 dias de ocupação do Bope e do Batalhão de Choque. De acordo com a Polícia Militar, 255 homens ocuparão a Providência e as favelas vizinhas Pedra Lisa e Moreira Pinto. Quatro mil pessoas moram nas comunidades, segundo o Censo do IBGE de 2000, mas a PM estima que o total de beneficiados chegue a 600 mil contando com as pessoas que circulam pela Central do Brasil e moradores dos arredores.

Cabral disse que a pacificação da Providência é fundamental para a revitalização da zona portuária do Rio. O governador anunciou que a Câmara dos Vereadores será transferida para um prédio que será construído nos arredores do morro e que o atual prédio da Câmara, atualmente na Cinelândia, abrigará um museu municipal. Entusiasmado, ele disse que a Providência tem capacidade para se tornar uma Montmartre carioca, referindo ao bairro turístico de Paris. "A ocupação é fundamental para a revitalização da zona portuária. Da mesma forma que a UPP de Copacabana reduziu os índices de criminalidade no bairro, aqui ocorrerá o mesmo", disse Cabral.

Durante a ocupação, o Bope apreendeu mais de 2 mil munições para diversos calibres, um rifle, duas granadas, uma pistola, uma bomba de fabricação caseira e drogas. Ao contrário das demais UPPs, não houve aviso prévio para a ocupação da polícia, mesmo assim não houve troca de tiros entre traficantes e policiais. Alguns moradores reclamaram de truculência dos policiais nos primeiros dias de ocupação. O Bope chegou a promover distribuição de peixes e até um culto evangélico na comunidade.