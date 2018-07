Polícia do Rio procura assassino de menina de 9 anos

As crianças disseram que o homem prometeu comprar um arco para a Raíssa. O criminoso colocou a criança no colo e desapareceu. O corpo da menina foi encontrado na manhã do dia seguinte, no Aterro do Flamengo, nas proximidades do Museu de Arte Moderna.

A polícia tenta fazer um retrato falado do homem e vai procurar imagens da vítima e do assassino nas câmeras de trânsito. Uma lata de cerveja e um maço de cigarros foram coletados no local, mas não apresentavam impressões digitais.

A menina morava com a mãe e quatro irmãos em um prédio invadido na Rua do Riachuelo. O pai da criança, o pedreiro Rafael Claudino da Silva, de 34 anos, acusou a ex-mulher de negligência e disse que pedirá a guarda da outra filha que tem com a desempregada Silvia Maria de Souza Gomes, de 30 anos. Hoje, Raíssa foi sepultada no Cemitério do Caju (Zona Portuária).