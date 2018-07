Polícia do Rio tira do ar sites com resultados do jogo do bicho

Após cerca de um mês de investigação, policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), do Rio de Janeiro, conseguiram tirar do ar nesta última terça, 25, duas páginas da internet que divulgavam na rede resultados de jogo do bicho - os sites "Qual foi a boa jogo do bicho" e "Jogo do bicho.com".

De acordo com a delegada Márcia Lopes, titular da DRCI, o site "Qual foi a boa jogo do bicho" publicava nas redes sociais Facebook, Orkut e Twitter os resultados das extrações das 11h, apelidada de Trem das 11h, do Paratodos, de 14h e 18h, e do resultado das 21h, chamado de Corujinha.

Ainda de acordo com a titular, no domingo, o jornal "Extra" publicou matéria mostrando que o site "Qual foi a boa jogo do bicho" disponibilizou uma conta bancária para receber apostas pela internet.

Os sites vinham sendo investigados pela delegacia especializada desde setembro. Duas pessoas responsáveis pelas páginas foram identificadas e já prestaram depoimento na delegacia. Elas vão responder judicialmente por contravenção e, em caso de condenação, podem cumprir pena quatro meses a um ano de prisão.