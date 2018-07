Polícia do RJ detém traficante foragido após pacificação A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na noite de ontem, um traficante que fugiu do Morro da Mangueira, na zona norte da cidade, após a implantação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na comunidade. Rodrigo da Silva Lúcio, conhecido como Feijão, de 30 anos, é apontado como homem de confiança das lideranças de facção criminosa que atua no Rio e está ligado aos traficantes do Morro do Cajueiro, também na zona norte. O suspeito controlava e distribuía os entorpecentes que seriam vendidos nas comunidades do Cajueiro, Mangueira e do Jacaré. O preso foi detido por volta das 20 horas, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça. A polícia conseguiu localizar o traficante após seis meses de investigação.