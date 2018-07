Polícia do RJ procura fugitivos em casas de parentes Agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, estão realizando um levantamento nas fichas dos visitantes cadastrados no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Presídios de Gericinó, na zona oeste do Rio, para tentar recapturar 27 dos 31 presos que fugiram do local, no último domingo (3).