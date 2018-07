Polícia do RS ainda procura assaltantes de Cotiporã A polícia do Rio Grande do Sul continua procurando parte dos assaltantes que invadiram e roubaram, no domingo (30) à noite, uma fábrica de joias em Cotiporã, na Serra Gaúcha. Os ladrões conseguiram entrar no local por volta das 2 horas da madrugada após explodirem a porta de entrada. Para se protegerem, fizeram reféns moradores da região, usados como escudo humano no momento da invasão. Nove pessoas chegaram a ficar em poder dos bandidos. No domingo (30) à noite, por volta das 23 horas, os nove reféns capturados pelos criminosos foram encontrados na mata, sem nenhum ferimento.