Polícia do RS captura foragido dentro de geladeira A Polícia Civil capturou um foragido da Justiça escondido dentro de uma geladeira em Ijuí, no noroeste do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, 28. Conhecido como Amiltinho, ele cumpria pena em regime aberto no Instituto Penal da cidade, de onde fugiu na terça-feira. Os policiais seguiram pistas dadas por anônimos e chegaram à casa de parentes, que admitiram ter hospedado o fugitivo. A busca feita dentro dos cômodos não encontrou ninguém até que um policial abriu a geladeira e surpreendeu-se com o rapaz, de 21 anos, encolhido e tremendo de frio.