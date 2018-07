Polícia do RS prende 13 contrabandistas de cigarros

Com as quadrilhas foram apreendidos 26 mil maços de cigarro, dois veículos e munição. A carga, de origem paraguaia e argentina, ingressava no Brasil pela fronteira, através do Rio Uruguai, em embarcações que atracavam em pequenos portos clandestinos. O cigarro, então, era transportada por rodovias até os centros de distribuição no RS e também abasteciam o mercado uruguaio.

Em seis meses de investigação, 16 pessoas foram presas em flagrante pelo transporte de meio milhão de maços de cigarros, apreendidos juntamente com 12 veículos e dois caminhões. A estimativa é que mais de dois milhões de reais tenham sido retirados do grupo entre mercadorias e veículos.

A operação mapeou a estrutura de duas organizações criminosas. Uma delas voltada para a internalização no território brasileiro de milhares de maços de cigarro de origem paraguaia, e a outra especializada no roubo de cargas de contrabando.