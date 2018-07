Polícia do RS prende 9 por desvio de recursos A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu nesta quinta-feira, 9, 4 empresários e 4 funcionários públicos, na Região Metropolitana de Porto Alegre, por crimes contra a administração estadual durante a Operação Kilowatt. Houve uma nona prisão, em flagrante, por porte ilegal de arma. A investigação feita nos últimos meses descobriu que empresários participaram de um esquema que superfaturava material e serviços. Os desvios seriam de R$ 12 milhões. Os envolvidos tiveram bens bloqueados.