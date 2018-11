Polícia do Tocantins faz primeira apreensão de oxi Policiais do Tocantins realizaram na sexta-feira, 20, a primeira apreensão de oxi no Estado. Uma mulher de 50 anos foi flagrada em Gurupi com aproximadamente 1,2 kg da droga. A Polícia Civil recebeu a informação de que a suspeita estaria comercializando a droga em sua residência e ela foi investigada por aproximadamente duas semanas.