Polícia é alvo de disparos durante 'anarquia' em Belfast

Pelo menos dez tiros foram disparados contra as fileiras de policiais que tentavam controlar a situação, mas nenhum agente ficou ferido, segundo uma porta-voz da corporação.

A tensão decorre de uma série de desfiles que protestantes unionistas (favoráveis à união da Irlanda do Norte com a Grã-Bretanha) realizam anualmente na província. Nacionalistas irlandeses, que desejam unificar a Irlanda do Norte à República da Irlanda, consideram essa tradição provocativa.

Na quinta-feira, dezenas de jovens católicos atiraram tijolos, bolas de bilhar e bombas incendiárias contra soldados da tropa de choque que escoltavam os protestantes na confluência entre as zonas católica e protestante de Belfast. A polícia reagiu com jatos de água e balas de borracha.

Matt Baggott, chefe da polícia norte-irlandesa, disse que a situação durante a noite foi de "anarquia", e que 20 policiais ficaram feridos durante os tumultos. Seis homens foram indiciados, e vários jovens --alguns com apenas 15 anos-- foram detidos.

A violência entre católicos e protestantes diminuiu sensivelmente desde um acordo de paz em 1998, mas as autoridades apontam um recrudescimento da atividade de grupos contrários à conciliação.