Polícia e Apevisa apreendem mais lixo em Caruaru-PE

O galpão tem o mesmo nome fantasia - Império do Forro de Bolso - da empresa Na intimidade Ltda que está sendo investigada por importação de lixo hospitalar dos Estados Unidos, mas o CNPJ difere. O delegado regional de Caruaru, Erick Lessa, estimava, em princípio, uma apreensão de cerca de 15 toneladas de lençóis, em um galpão de 1,2 mil metros. A ação decorreu de denúncia da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa). A pedido do órgão, a polícia conseguiu um mandado de busca e apreensão para invadir o local, que estava fechado.

O gerente da Apevisa, Jaime Brito, iria avaliar o produto e separar parte do material para ser analisado pelo Instituto de Criminalística (IC). Na manhã de hoje, a Apevisa havia encaminhado para o IC cerca de 30 quilos de lençóis de pelo menos 15 hospitais norte-americanos apreendidos em Santa Cruz do Capibaribe e em Toritama. Em Santa Cruz do Capibaribe fica a matriz da Império do Forro de Bolso. A filial se localiza em Toritama.