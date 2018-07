Polícia e manifestantes sul-africanos entram em confronto perto de mina

A principal economia da África está sob crescente pressão para melhorar as relações industriais. Quase 100 mil trabalhadores, principalmente de mineração, têm empreendido greves --muitas vezes ilegais e violentas-- desde agosto, corroendo a confiança dos investidores e o crescimento já abalado do país.

Cerca de 1.000 manifestantes se reuniram na noite da sexta-feira em uma favela perto de Rustenburg, 120 quilômetros a noroeste de Johanesburgo, e marcharam em direção à mina de Khomanani, da Angloplatinum, afirmou o Departamento de Polícia sul-africano em comunicado.

"Gás lacrimogêneo e balas de borracha foram usados ??para dispersar o grupo, com excesso de zelo", disse o departamento.

A multidão respondeu com coquetéis molotov, danificando um veículo da polícia, completou a força de segurança. Não houve relatos de feridos e quatro pessoas foram presas.

Líderes da greve na mina Khomanani e de outras se reuniram neste sábado para discutir uma estratégia ao conflito.

"Todas as minas que você conhece estão em greve, seus líderes (das greves) estão aqui", afirmou o líder trabalhista Evans Ramokga à Reuters. "Nesse momento, nós estamos falando sobre o caminho a seguir... Não temos medo de demissões", acrescentou.

Mais de 50 pessoas foram mortas em conflitos trabalhistas nos últimos dois meses, incluindo 34 a tiros pela polícia na mina de platina de Marikana, da Lonmin, em 16 de agosto, no incidente de segurança com mais vítimas fatais desde o fim do apartheid.

IMPALA

Centenas de mineiros também marcharam neste sábado rumo à sede da Impala Platinum, segunda maior produtora de platina do mundo, em Johanesburgo, para entregar uma lista de exigências à empresa.

"Estamos aqui, estamos na Impala", confirmou o porta-voz da União Nacional dos Mineiros sul-africanos, Lesiba Seshoka, à Reuters por telefone, enquanto ativistas aplaudiam e cantavam ao fundo.

Seshoka contabilizou o número de manifestantes em 2.000, mas a empresa disse que eram perto de 400. Um porta-voz patronal afirmou que as demandas do sindicato não eram relacionadas a salário e tinham a ver com outras questões contratuais.

(Reportagem adicional de Lynette Ndabambi)