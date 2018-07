Polícia e portadores de deficiência se enfrentam durante protesto na Bolívia

Dezenas de portadores de deficiência entraram em choque com a polícia em La Paz, na Bolívia, na última quinta-feira.

Os manifestantes queriam entrar no palácio presidencial e exigem mais ajuda do governo. Eles pedem que o subsídio anual do governo passe a ser de cerca de R$ 680.

Atualmente eles ganham menos da metade dessa quantia.

Várias pessoas ficaram feridas no choques, e quatro manifestantes foram presos.