Polícia é recebida a tiros em megaoperação na Rocinha A Polícia Civil foi recebida com tiros hoje na megaoperação de combate ao tráfico na favela da Rocinha. Segundo informações ainda não confirmadas, dois criminosos teriam sido mortos no confronto com a polícia. Na chegada dos policiais à favela, houve troca de tiros e uma loja de colchões, na Rua do Valão, pegou fogo. "As balas traçantes (tipo de munição) disparadas pelos criminosos provocaram o fogo", explicou o titular da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos, Carlos Oliviera, que participa da ação. A megaoperação, que conta com cerca de 200 homens de delegacias especializadas, foi iniciada às 6h30.