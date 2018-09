Polícia encontra 2 corpos carbonizados em carro em SP

Os corpos de um casal foram encontrados no porta-malas de um veículo na noite desta terça, 18, na região do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Bombeiros foram acionados por moradores da região, que viram o carro em chamas e, após apagarem o fogo, localizaram os corpos carbonizados. De acordo com a polícia, o proprietário do carro afirmou ter vendido o veículo a uma pessoa que mora em uma estrada localizada próximo ao local onde o veículo foi abandonado e incendiado. Os corpos passarão por exames de DNA e arcada dentária para que sejam identificados. Somente neste ano, 23 corpos já foram encontrados carbonizados no interior de veículos na região metropolitana, sendo 15 na cidade de São Paulo e 8 na Grande São Paulo. Não se sabe ainda se este último caso pode ser mais um dos crimes que vêm sendo atribuídos à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).