Polícia encontra 237 kg de maconha em caminhonete A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de ontem cerca de 237 quilos de maconha dentro de uma caminhonete que trafegava pela BR-060, na região de Jardim, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a polícia, a droga estava dividida em tabletes e escondida sob o assoalho da carroceria do veículo.