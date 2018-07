Polícia encontra 3 corpos em entrada de morro no Rio Três homens foram encontrados mortos a tiros na madrugada de hoje perto de um dos acessos ao Morro Camarista, no Meier, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas são Antonio Barros Bezerra Filho, de 31 anos, e Alexandre Mendes da Silva, de 33. O terceiro morto não foi identificado. Os corpos foram encontrados após denúncia anônima, próximo a um ponto de moto-táxi.