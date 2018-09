Polícia encontra arsenal em bueiro de escola no Rio A Polícia Militar encontrou hoje, durante uma operação no Complexo São João, no Engenho Novo, na zona norte, armas, drogas e munição escondidos em um bueiro do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Frei Agostinho Fincias, onde estudam 1200 alunos. O arsenal apreendido no Ciep era formado por 12 pistolas de diversos calibres, um fuzil Rugger calibre 556, uma mini-metralhadora Uzi 9 milímetros, três granadas, 26 carregadores para fuzis e pistolas, 12 rádios transmissores, três rádios-comunicadores, dois celulares, dois cintos de guarnição de uso militar, munição para diversos calibre, maconha, cocaína, crack e sacos com dinheiro. A descoberta foi feita durante uma incursão da polícia em favelas da região à procura dos traficantes que invadiram o Morro dos Macacos, em Vila Isabel, no sábado, para tomar bocas-de-fumo e provocaram a morte de seis pessoas. Durante a operação de 130 homens Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (Bope), um homem e uma mulher foram presos, acusados de ligação com o tráfico de drogas. A ação contou com dois veículos blindados e dois helicópteros para dar cobertura aos policiais. A Secretaria Municipal de Educação informou que devido a operação foram suspensas as aulas em quatro escolas e 1.600 alunos ficaram sem aulas. A entrada no Ciep foi cercada de tensão, pois a PM recebeu a informação que traficantes estariam escondidos na escola. Por mais de meia hora, a diretora impediu a entrada dos policiais temendo um tiroteio. A escola estava lotada de crianças que festejavam o Dia da Consciência Negra. Após longa negociação, um PM com um cão farejador entrou no Ciep e foi direto para o bueiro no terraço, onde foram encontradas armas, munições e drogas.