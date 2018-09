Polícia encontra arsenal em residência do interior de SP A Polícia Civil encontrou hoje um arsenal numa residência em São José dos Campos (SP) durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Foram apreendidas uma metralhadora alemã Lugger, uma metralhadora italiana Beretta, três granadas (uma delas de fabricação caseira), uma espingarda calibre 12, um revólver Rossi calibre 22 e munição. Havia 113 cartuchos calibre nove milímetros (uso restrito), 49 cartuchos calibre 12, 22 cartuchos calibre 38, 23 cartuchos calibre 22, quatro cartuchos no calibre 36, um cartucho calibre 380 e mais 160 cartuchos de plástico. Todas as armas tinham a numeração raspada.