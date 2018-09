Polícia encontra bomba na frente de creche em MT Uma bomba foi encontrada na manhã de hoje em frente a uma creche na cidade de Pontes e Lacerda (MT), localizada na região da fronteira com a Bolívia. Um morador notou o artefato na calçada e entrou em contato com a prefeitura. A Força Nacional de Segurança foi acionada para verificar a ameaça e retirar a bomba do local.