Polícia encontra carro de jovens do ES desaparecidos

As informações foram repassadas pelo Tenente-Coronel da Polícia Militar da Bahia, Ivanildo Silva. Segundo ele, a placa do carro confirma que o veículo pertencia aos jovens. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo está seguindo para o local do possível acidente para auxiliar no resgate dos corpos.

No início da manhã desta terça-feira, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp-ES), chegou a afirmar que a Polícia Militar da Bahia havia encontrado um carro semelhante ao dos jovens, em uma via que serve de acesso à rodovia BR-418, a 12 km do distrito de Posto de Mata. No entanto, não foi achado qualquer indício dos jovens, afirmou o titular da Superintendência de Polícia do Interior, delegado Danilo Bahiense, que sobrevoou a região durante o dia.

Os universitários Amanda Oliveira, de 22 anos, Izadora Ribeiro, de 21, Marllonn Amaral, de 21, Rosaflor Oliveira, de 24, e André Galão, de 28, estavam em um Fiat Punto de cor bege, placas ODC 6985, a caminho de Prado, na Bahia, onde iriam participar de uma festa de aniversário da mãe de Izadora. Desde então, eles não foram mais vistos e não se comunicaram mais com os familiares.

Segundo o delegado Danilo Bahiense, eles foram vistos vivos, pela última vez, em um posto de combustível na cidade de Mucuri. As polícias do Espírito Santo e Bahia realizavam as buscas por terra e através de helicópteros, desde o último domingo.

A polícia trabalha com a hipótese de acidente, já que a região onde foram encontrados os corpos, a 2 km da divisa com o Espírito santo, é marcada por alto índice de acidentes.

