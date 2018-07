Polícia encontra cocaína em cadeirinha de bebê no RS Um casal foi preso ontem após policiais civis encontrarem cerca de 30 gramas de cocaína na cadeirinha de criança em um carro em Passo Fundo (RS). O veículo foi abordado no início da noite no bairro São Cristóvão. Durante a vistoria, os agentes apreenderam a porção de cocaína de alta concentração na cadeirinha onde uma criança de três anos estava sentada.