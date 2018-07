Polícia encontra corpo às margens do Rio Tietê, em SP Um corpo foi encontrado no Rio Tietê na manhã desta quarta-feira, 26, segundo informações da Polícia Militar. Uma viatura da corporação chegou ao local às 8h40, interditou uma faixa da via e complicou o tráfego de veículos no sentido Ayrton Senna.