Polícia encontra corpo de adolescente em Itaquaquecetuba

Os suspeitos do homicídio não foram localizados, mas de acordo com o relato de testemunhas, os responsáveis pela execução teriam fugido em um carro escuro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, até a manhã desta terça-feira ninguém havia sido detido. O caso foi registrado na Delegacia de Itaquaquecetuba.

Estatísticas

O crime de homicídio doloso cresceu 96% na capital paulista em setembro deste ano, na comparação com igual mês do ano passado, de acordo com o balanço mais recente divulgado pela Secretaria de Segurança Pública. Foram registrados 135 homicídios em setembro de 2012, ante 69 em setembro de 2011. É o maior número registrado em um único mês na capital desde que as estatísticas mensais começaram a ser divulgadas, em janeiro do ano passado.

