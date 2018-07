Polícia encontra corpo de idoso sequestrado em agosto

Policiais civis de Franco da Rocha encontraram na noite de sexta-feira, 25, o corpo do aposentado Emílio Munaro, sequestrado no dia 31 de agosto. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, a localização do corpo foi possível após a prisão de um envolvido também na sexta-feira. As informações desse homem levaram à prisão de mais seis pessoas e à resolução do caso.

O corpo foi encontrado ao lado do local que havia sido usado como cativeiro. As investigações continuam. Das sete pessoas que participaram do sequestro, quatro homens foram levados para a Cadeia Pública de Cajamar, na Grande São Paulo, enquanto três mulheres foram para a Cadeia Pública de Mairiporã, na região metropolitana.