Polícia encontra corpo de professor desaparecido em SP A Polícia Civil localizou hoje, em São Bernardo do Campo (SP), o corpo do professor Ezio da Silva Guedes, de 37 anos, desaparecido desde o dia 29 de março. A localização só foi possível após a prisão de dois suspeitos, na noite de ontem. A dupla, que é conhecida do professor, foi presa na Favela do Areião.