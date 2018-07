Polícia encontra corpo em carro abandonado

Policiais Militares foram chamados por uma moradora do bairro para atender a uma ocorrência de veículo abandonado em via púbica, mas se depararam com um cadáver no banco de trás ao abrir a porta do Fox Preto, estacionado na Rua José Portolano. Um irmão da vítima foi chamado ao local e fez o reconhecimento na hora.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, havia um ferimento no corpo, não especificado. A família informou que nada foi levado do Fox, pertencente a um tio de Oliveira. Os parentes disseram à polícia que a vítima era amiga de todos no bairro onde morava - Jardim Satélite - e não tinha envolvimento com drogas ou criminosos.

O caso foi registrado no 48.º DP (Cidade Dutra), mas, pela ausência de pistas do autor, será encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).