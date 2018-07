Polícia encontra corpo esquartejado em Porto Alegre Uma catadora de material reciclável encontrou a cabeça de um homem dentro de um contêiner de lixo na Avenida Alberto Bins, no centro de Porto Alegre, no final da noite de domingo, 30. A Brigada Militar foi avisada e, ao confirmar o caso, acionou a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias. Ao remexerem o lixo, os policiais descobriram braços, pernas e tronco do mesmo corpo, esquartejado. Em outro contêiner, próximo, localizaram uma faca quebrada e ensanguentada. A vítima foi identificada, mas a polícia não divulgou seu nome até o início da noite desta segunda-feira, 31. Sabe-se que o homem teria cerca de 25 anos.