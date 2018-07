Polícia encontra corpo no porta-malas após batida de veículo roubado Um acidente com um veículo Chevrolet Corsa de cor preta, que invadiu um posto de combustível e se chocou contra uma bomba de gasolina, na manhã deste domingo, 7, levou a polícia a descobrir um assassinato. No porta-malas do veículo havia o corpo de um homem de cerca de 25 anos, com pés e mãos amarrados, e marca de tiros na cabeça. O condutor do veículo foi preso.