Polícia encontra corpos carbonizados no interior de SP Policiais militares encontraram dois corpos carbonizados no interior de um carro em chamas, no bairro da Caic, na zona rural de Porto Feliz, a 120 km de São Paulo, nesta madrugada. Próximo do veículo havia uma barra de ferro com marcas de sangue. Também havia sangue no chão. Os corpos, de dois homens ainda não identificados, foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba.