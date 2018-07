Polícia encontra corpos de 6 jovens desaparecidos no RJ Os corpos de seis adolescentes desaparecidos no último sábado (8) foram encontrados na manhã desta segunda-feira nas proximidades da Rodovia Presidente Dutra, no bairro de Jacutinga, em Mesquita, região metropolitana do Rio de Janeiro. A Polícia Militar diz que todas as vítimas têm marcas de tiros. A investigação dos assassinatos será registrada no 57º Distrito Policial (Nilópolis).