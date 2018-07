Polícia encontra corpos de crianças em freezer nos EUA

Os corpos de duas crianças foram encontrados congelados dentro de um freezer em uma residência na cidade de Lusby, nos Estados Unidos, segundo informações da polícia do Estado de Maryland. Os policiais encontraram os corpos no sábado, durante uma operação na residência para investigar uma suspeita de abuso de uma terceira criança. Segundo a polícia local, a menina, de sete anos, demonstrava sinais de "abuso extremo e abandono". O delegado do condado de Calvert, Mike Evans, disse à BBC que uma mulher de 43 anos foi presa suspeita de envolvimento no caso e permanece detida sem direito à fiança. A mulher disse à polícia que os dois corpos são de duas filhas adotadas e estariam congelados desde fevereiro. Ela admitiu ainda que batia na menina de sete anos com "um sapato de salto duro". Identificação A polícia confirmou que a mulher havia adotado três crianças, mas as autoridades ainda não examinaram ou identificaram os corpos encontrados na residência. A mulher foi acusada de abuso infantil de primeiro grau e está detida em uma prisão local. Em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, o delegado Mike Evans afirmou que o caso é uma "tragédia". "Você pensa que já viu tudo, mas não viu", disse. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.