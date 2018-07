Polícia encontra desmanche de importados em SP A Polícia Civil descobriu hoje em Diadema, no Grande ABC, em São Paulo, um galpão utilizado para desmanches de carros importados. Além das carcaças e motores espalhados pelo local, os agentes do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) encontraram muitos objetos que possivelmente pertenciam às vítimas dos carros roubados. "Encontramos sombrinhas femininas, bonecas, jalecos e cadernos. São objetos que reforçam nossa ideia de que os alvos da quadrilha eram as mulheres", disse o delegado Hélio Bressan.