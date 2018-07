Polícia encontra dinamite em pilastra do monotrilho A Polícia Civil investiga um atentado a bomba frustrado contra as obras do monotrilho da Linha 15-Prata do Metrô, na zona leste da capital paulista. Duas bananas de dinamite foram coladas a uma das colunas da estrutura, na Avenida Sapopemba, no dia 29 de junho.