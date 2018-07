Polícia encontra estufa com plantação de maconha no RJ Uma estufa com iluminação especial, sistema de refrigeração e 78 pés de maconha regados com água mineral. Este foi o cenário que policiais civis encontraram em uma casa simples no alto do Morro do São Carlos, no Estácio, na zona norte do Rio de Janeiro. A descoberta correu durante uma operação para descobrir um suposto paiol de drogas e armas na favela.