Polícia encontra jovem desaparecida após chacina em GO

A jovem e os quatro amigos estudavam juntos o 1º ano do ensino médio no Colégio Estadual José Bonifácio da Silva. No mesmo dia em que desapareceram, a polícia encontrou o corpo de Denis Pereira dos Santos, de 16 anos, com um tiro na cabeça, na Serra das Areias, reserva ambiental de Aparecida. Na segunda-feira passada, dia 26, os corpos dos outros três estudantes (Daniele Gomes da Silva e Raissa de Souza Ferreira, de 15 anos, e Neylor Henrique Gomes Carneiro, de 18) foram encontrados carbonizados em outro ponto do parque. Todas as vítimas foram mortas com disparos.

A principal suspeita de familiares das vítimas é de que o namorado de Hélen, que está foragido, tenha assassinado os jovens. O chefe do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia, delegado Kléber Toledo, já disse que só falará sobre o caso quando tiver a confirmação da autoria dos quatro homicídios. O Secretário de Segurança de Goiás, Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita, dará entrevista coletiva sobre o caso às 15h, segundo a PM.