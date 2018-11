Polícia encontra 'lançador de celular' ao lado de cadeia A polícia encontrou uma espécie de "lançador de celular", que supostamente seria usado para arremessar aparelhos telefônicos para dentro da penitenciária de Avaré, no interior de São Paulo. O artefato encontrado ontem se parece com um conjunto de arco e flecha, e estava abandonado no Horto Florestal.